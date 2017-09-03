السياحة: تحرير محاضر لتقصير المطوفين في الخدمات المقدمة للحجاج

منى - (أ ش أ):

أكد محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس بعثة الحج السياحي، أن وزير السياحة يحيى راشد يواصل متابعة أحوال الحجاج من خلال تقارير بعثة الحج السياحي اليومية.

وقال شعلان - في تصريحات اليوم السبت- إن البعثة ولجانها المنتشرة في مشعر منى تتابع أحوال حجاج السياحة على مدار الساعة في ثاني أيام التشريق، مضيفا أن البعثة تلقت اليوم وأمس عددا من الشكاوى الخاصة بتكدس الحجاج في بعض الخيام وذلك نتيجة زيادة أعداد الحجاج هذا العام، كما تلقت البعثة شكاوى من بعض الشركات خاصة بالتقصير في الخدمات المقدمة من قبل المطوفين في المخيمات، وتم تحرير محاضر بهذه الشكاوى ونقلها إلى مؤسسة الطوافة.

وأشار شعلان إلى أن اللجان المنتشرة في منى تتدخل على الفور لحل المشكلات التي تطرأ، موضحا أن هناك 3 حالات وفاة بين حجاج بعثة الحج السياحي جاءت جميعها وفاة طبيعية؛ ليصبح عدد الوفيات من بين حجاج السياحة 13 حالة منذ بداية هذا الموسم الحج.

من جانبه، قال محمد بكر رئيس غرفة عمليات مكتب شئون الحج السياحي، إن هناك تنسيقا كاملا مع البعثة الطبية، حيث تم تصعيد بعض الحجاج المرضى بسيارات إسعاف مجهزة لتأدية المناسك بعرفات ومنى، مضيفا أن لجان البعثة قامت بحل العديد من المشاكل الخاصة ببعض الهيئات، والتي حصل حجاجها على تأشيرة مباشرة خارج حصة الوزارة، كما تقوم البعثة بتوصيل الحجاج المصريين التائهين إلى أماكن مخيماتهم سواء كانوا من حجاج السياحة أو غيرهم.