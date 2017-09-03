ثقافة الوادي الجديد تنظم سهرة شعبية وفنية لمواطني الخارجة (صور)
ثقافة الوادي الجديد تنظم سهرة شعبية وفنية لمواطني الخارجة (صور)
11:35 م السبت 02 سبتمبر 2017
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إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية في ثاني أيام العيد (صور)
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
نظمت الفنون الشعبية في الوادي الجديد، اليوم السبت، حفلاً فنيًا بمركز شباب حي الزهور في مدينة الخارجة، ضمن البرنامج الثقافي الفني الذي وضعته المديرية للمشاركة في إحياء احتفالات عيد الأضحى المبارك.
وأكد محسن حسب وكيل مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، لمصراوي، أن فرقة الفنون الشعبية قدمت عدة رقصات وتابلوهات فنية فلكورية، إضافة إلى فقرات شعرية لأعضاء نادي الأدب بقصر ثقافة الخارجة، وفقرات غنائية لفرقة الموسيقي العربية.
وأضاف حسب أن المديرية تستكمل قوافل جنوب الوادي للتنمية الثقافية والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب وتنميتها بقرى ومدن الوادي الجديد.
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