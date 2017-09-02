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إسبانيا تسحق إيطاليا بثلاثية في ليلة تألق «إيسكو»

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إسبانيا تسحق إيطاليا بثلاثية في ليلة تألق «إيسكو» إسبانيا تسحق إيطاليا بثلاثية في ليلة تألق «إيسكو»

التحرير

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نجح الإسباني في الفوز على المنتخب الإيطالي بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018.

تقدم المنتخب الإسباني عن طريق اللاعب إيسكو فى الدقيقة 14 من ركلة حرة مباشرة، وجاء الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة 40، قبل أن يضيف موراتا الهدف الثالث فى الدقيقة 77.

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بتلك النتيجة ينفرد المنتخب الإسباني بصدارة المجموعة برصيد 19 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الإيطالي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

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التحرير

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