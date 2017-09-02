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المصري يعود للتدريب في بورسعيد.. و«أبولو» يظهر في المران

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المصري يعود للتدريب في بورسعيد.. و«أبولو» يظهر في المران المصري يعود للتدريب في بورسعيد.. و«أبولو» يظهر في المران

التحرير

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته على استاد بورسعيد بعد حصوله على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة، ركز حسام حسن المدير الفني للفريق على العديد من الجوانب الخططية والتكتيكية، فيما أدى رباعي حراس المرمى أحمد "بوسكا" ومحمود السيد، والثنائي الصاعد محمد الموجي وعمرو البغدادي تدريباتهم الخاصة، بينما أدى اللاعب محمد شطة تدريبا منفردا تحت إشراف الجهاز الطبي لشعوره بالإجهاد.

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وظهر الإيفواري أبولو تينينا كوليبالي، في تدريبات النادي، تمهيدًا للتعاقد معه، وقد أكد إبراهيم حسن مدير الكرة، أن اللاعب لا يزال تحت الاختبار، ولم يحدد الجهاز الفنى موقفه النهائي حتى الآن.

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التحرير

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