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بعد مقتل شرطيين.. نقل رئيس مباحث قويسنا إلى مديرية أمن البحيرة

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مصراوي Masrawy

بعد مقتل شرطيين.. نقل رئيس مباحث قويسنا إلى مديرية أمن البحيرة

11:18 م السبت 02 سبتمبر 2017

بعد مقتل شرطيين.. نقل رئيس مباحث قويسنا إلى مديرية أمن البحيرة

وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار

المنوفية - مروة فاضل:
قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم الأحد، نقل الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا إلى مديرية أمن البحيرة.

جاء ذلك على خلفية استشهاد اثنين من أمناء الشرطة أثناء مداهمة وكر للمخدرات بقرية ميت بره التابعة للمركز، حيث وقع تبادل لإطلاق النار، استشهد إثره أميني شرطة.

وجاء قرار النقل - وفق ما أكد مصدر أمني بالمنوفية - إلى عدم تقرير رئيس المباحث لحجم المأمورية المكلفة بضبط مسجل خطر يتاجر في المواد المخدرة ما أدى إلى استشهاد أميني شرطة.

وكان أمينا الشرطة بمركز قويسنا وليد محمد غنيمي (38 سنة)، وفريد شوقي (30 سنة) لقيا مصرعهما في 8 أغسطس الماضي عقب تبادل لإطلاق الرصاص بينهم ومجموعة من المطلوبين أمنيًا في أحكام جنائية.​

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