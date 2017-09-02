10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تصريحات عدة حول العالم، خلال 24 ساعة، كان أبرزها احتجاج الدبلوماسيون الروس على التوتر الراهن بين موسكو وواشنطن واتهامات الرئيس الكيني للقضاء المحلى، إضافة إلى تنديد وزير الخارجية التركي على ردود الأفعال الألمانية تجاه الاعتقالات الداخلية في تركيا.

1- العاهل السعودي: المملكة استأصلت الإرهاب وجفّفت منابعه بحزم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أ ف ب)

أكّد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة العربية السعودية استأصلت الإرهاب وجفّفت منابعه بكل حزم، في كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية.

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2- سفير روسيا في الأمم المتحدة: العلاقات مع أمريكا بلغت حدا متدنيا لا يمكن تحمله

السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا (أ ف ب)

قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بلغت حدا متدنيا لا يمكن تحمله.

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3- رئيس كينيا: القضاء لدينا يمثل مشكلة و"سنعيد النظر فيه"

الرئيس الكيني أوهورو كينياتا (أ ف ب)

اتهم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قضاة المحكمة العليا في بلاده والذين أصدروا في وقت سابق حكمهم بالغاء الانتخابات الرئاسية بأنهم "محتالون".

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4- قائد عسكري عراقي: قواتنا لا تتفاوض مع داعش في معارك التحرير

الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله

أعلن قائد عمليات "قادمون ياتلعفر"، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله أن القوات العراقية وطيران التحالف الدولي تمكنا من قتل أكثر من 000ر2 من عناصر داعش و50 انتحاريا خلال 12يوما لعملية قادمون ياتلعفر وتحريرها بشكل كامل من سيطرة تنظيم داعش.

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5- المتحدث باسم التحالف الدولي: التحالف مستمر في مراقبة قوفل "داعش"

الكولونيل ريان ديلون (أ ف ب)

قال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل ريان ديلون، إن القافلة تضم حوالي 300 مسلح من "داعش" و300 من عائلاتهم، مشيرًا إلى أن قوات التحالف استخدمت الضربات الجوية، لمنع القافلة من العبور إلى منطقة يسيطر عليها التنظيم على الحدود السورية - العراقية.

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6- أسامة القواسمي: القرار الإسرائيلي يمثل نسف لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة

الناطق باسم الحركة عضو المجلس الثوري أسامة القواسمي

نددت حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنح إسرائيل المستوطنين الإسرائيليين في الخليل جنوب الضفة الغربية سلطة إدارة شؤونهم.

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7- أنطونوف: نأمل في ألاّ تتردى العلاقات الروسية الأمريكية إلى حد "الخرف"

السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف (أ ف ب)

أعرب السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، عن اهتمام موسكو بتطوير العلاقات مع واشنطن بما يحول دون تردي العلاقات بين البلدين إلى "حد الخرف"، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

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8- رئيس البرلمان العربي: البرلمان العربي يدعم الجزائر لاتخاذ التشريعات التي تحفظ أمن وسلامة الشعب الجزائري

رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية الأمن بولاية تيارت الجزائرية، وأسفر عن مقتل شرطيين.

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9- سفير إسرائيلي سابق: السياسة المصرية محاصرة بين روسيا والولايات المتحدة

السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة زافي مازيل (أ ف ب)

نصح السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة زافي مازيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجنب تكرار أخطاء الادارة الأمريكية السابقة بشأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر، حيث أشار مازيل إلى أن الخطوة الأخيرة للإدارة الأمريكية، بتخفيض المبالغ المخصصة لبرنامج المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر، آثارت ذهول القاهرة وغضبها، لاسيما بعد شعور مصر بالخيانة مرة أخرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

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10- أوغلو: حين نوقف شخصا متورطا في الانقلاب تبدأ ألمانيا بالتنديد

وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو (أ ف ب)

ندد وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو برد فعل برلين إزاء توقيف سلطات بلاده شخصين ألمانيين قالت إنهما على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو 2016، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية.

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