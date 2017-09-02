حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل 50 ألف زائر في ثاني أيام العيد

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قال اللواء محمد رجائي مدير عام حدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان بالجيزة شهدت اليوم السبت، إقبالًا واسعًا، حيث بلغ عدد الزوار 50 ألفًا، مشيرا إلى أنه لم يقع أي حوادث اليوم.

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"رجائي" ذكر، في تصريحات صحفية، أن الحديقة شهدت إقبالا ضعبفا فى اليوم الأول لعيد الأضحى وصل لـ 10 آلاف، والحديقة بها ١٩منفذًا لبيع التذاكر وجميعهم شهدوا إقبالا كثيفا اليوم، مؤكدا أنه لم يتم رصد حالة تحرش أو سرقة داخل الحديقة.



يأتى ذلك وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة وسيارات الإسعاف ، كما تمركزت سيارة إطفاء على باب الحدية الرئيسية.

