أخبار عاجلة

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل 50 ألف زائر في ثاني أيام العيد

Google+ Print
حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل 50 ألف زائر في ثاني أيام العيد حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل 50 ألف زائر في ثاني أيام العيد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء محمد رجائي مدير عام حدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان بالجيزة شهدت اليوم السبت، إقبالًا واسعًا، حيث بلغ عدد الزوار 50 ألفًا، مشيرا إلى أنه لم يقع أي اليوم.

شاهد أيضا

"رجائي" ذكر، في تصريحات صحفية، أن الحديقة شهدت إقبالا ضعبفا فى اليوم الأول لعيد الأضحى وصل لـ 10 آلاف، والحديقة بها ١٩منفذًا لبيع التذاكر وجميعهم شهدوا إقبالا كثيفا اليوم، مؤكدا أنه لم يتم رصد حالة أو سرقة داخل الحديقة.
 
يأتى ذلك وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة وسيارات الإسعاف ، كما تمركزت سيارة إطفاء على باب الحدية الرئيسية. 
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

القبض على عامل بمدرسة لاتهامه بالتحرش بطفلة في بورسعيد

القبض على عامل بمدرسة لاتهامه بالتحرش بطفلة في بورسعيد