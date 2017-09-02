20 ألف زائر لقلعة قايتباي.. وإقبال متوسط على حديقة الحيوان بالإسكندرية (صور)

التحرير

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شهدت قلعة قايتباي بالإسكندرية، اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا عليها في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية.

وسيطرت المظاهر الاحتفالية سواء داخل القلعة أو بالساحة الخارجية لها، والتي تضم عددا من الأندية والكافيتريات السياحية.

من جانبه قال أسامة الصياد، مدير قلعة قايتباي بالإسكندرية، إن الإقبال كبير من جانب المواطنين الذين توافدوا على القلعة خلال أول يومين من عيد الأضحى المبارك.

وأشار الصياد، في تصريحاته لـ«التحرير»، إلى أن عدد المواطنين الذين وجدوا بالقلعة خلال أول يومين بلغ 20 ألف مواطن، وتوقع زيادة العدد بشكل كبير خلال اليومين المقبلين.

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من ناحية أخرى شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية، اليوم السبت، إقبالًا متوسطًا من قِبل المواطنين، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من البهجة.

وفضل المواطنون والمصطافون التوافد على الشواطئ، خلال عطلة العيد بسبب الأجواء المائلة للحرارة التي تشهدها المدينة.

ورصد «التحرير»، خلال جولة له بالحديقة عددًا من المظاهر الاحتفالية التي شهدتها، حيث حرص عدد كبير من الأطفال على تلوين وجوههم ورسم شخصيات كارتونية عليها، كما حرص عدد من المواطنين على التقاط الصور «السيلفي» والصور التذكارية مع أصدقائهم وأسرهم وكذلك مع الحيوانات.