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إجلاء 600 منزل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بسبب الحرائق

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مصراوي Masrawy

إجلاء 600 منزل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بسبب الحرائق

10:34 م السبت 02 سبتمبر 2017

إجلاء 600 منزل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بسبب الحرائق

إجلاء 600 منزل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بسبب

واشنطن - (أ ش أ):
قامت السلطات المحلية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية باجلاء 600 منزل من السكان بسبب تعرض المناطق الشمالية من المدينة إلى أسوأ موجة حرائق على مدار تاريخها.

وذكرت "فوكس نيوز" الأمريكية، مساء اليوم، أن عمدة المدينة ايرك جارسيتي أعلن أن الحرائق الشديدة إمتدت ،حتى الآن ، إلى مساحة خمسة آلاف أكر، فيما أدت درجات الحرارة المرتفعة في المدينة والمناطق الأخرى في الغرب إلى خلق صعوبات جمة أمام سيطرة رجال الإطفاء على الحرائق.

ولم تتوافر، حتى الآن، أية تقارير عن سقوط خسائر بشرية نتيجة لهذه الحرائق والتي أدت إلى تدمير أحد المنازل تماما.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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