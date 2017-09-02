توقف مباراة كرواتيا وكوسوفو في تصفيات كأس العالم لهذا السبب (صورة)

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توقفت مباراة كرواتيا وكوسوفو ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، بسبب سوء أرضية ملعب "ماكسيمير ستاديون" الذي أقيم عليه اللقاء.

وقام حكم اللقاء بإيقاف المباراة في الدقيقة 20 نظرًا لسوء حالة أرضية الملعب التي تسببت الأمطار في إتلافها.

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا خلال دقائق لتوضيح كل الأمور حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة عدم استكمال اللقاء.

وتحتل كرواتيا صدارة المجموعة بـ13 نقطة متساوية مع أوكرانيا، فيما تتذيل كوسوفو المجموعة بنقطة واحدة.