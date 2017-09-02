قائد عسكري عراقي: قواتنا لا تتفاوض أو تعقد اتفاقا مع داعش في معارك التحرير

بغداد - (د ب أ):

أعلن قائد عمليات "قادمون ياتلعفر"، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، مساء اليوم السبت، أن القوات العراقية وطيران التحالف الدولي تمكنا من قتل أكثر من 000ر2 من عناصر داعش و50 انتحاريا خلال 12يوما لعملية قادمون ياتلعفر وتحريرها بشكل كامل من سيطرة تنظيم داعش.

وقال يار الله، في مؤتمر صحفي قدمه مساء اليوم، مستعينا بخرائط عسكرية للتوضيح إن معركة تلعفر، التي انطلقت يوم 20 أغسطس، واستمرت حتى يوم 31 من نفس الشهر، تعد نصرا عراقيا خالصا بعد قتال صعب ضد داعش شارك فيه نحو 40 ألفا من قوات الشرطة الاتحادية وألوية وفرق الجيش والرد السريع ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وطيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي.

وأضاف: "تمكنت القوات العراقية من قتل أكثر من 000ر2 من عناصر داعش و 50انتحاريا وتدمير77عجلة مفخخة و990 عبوة ناسفة و77دار مفخخة و46دراجة مفخخة وردم 66 نفقا".

وذكر: "أن 115عسكريا عراقيا استشهدوا خلال العملية وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح بعد قتال صعب في عملية سريعة وخاطفة".

وأكد القائد العراقي أن القوات العراقية خاضت معاركها ببسالة من دون أي اتفاق مع داعش لأننا دخلنا المعركة، وليس أمام العدو سوى خيار الاستسلام أو القتل ولايوجد في قاموس القوات العراقية كلمة الاتفاق أو التفاوض مع داعش، وسيستمر هذا النهج في معاركنا المقبلة في الحويجة وغيرها; وسنذهب هناك لقتل العدو ولاتوجد اتفاقات مسبقة مع العدو".