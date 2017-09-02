الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 40

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أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم السبت، ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية إلى 40 حالة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى رئيس بعثة الحج الطبية، إلى زيادة الوفيات خلال يومى عرفة وأول أيام التشريق نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتا إلى أن معظمهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

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وأوضح رئيس بعثة الحج الطبية أن الحصر المبدئى لحالات الوفاة خلال يومي عرفة وأول أيام التشريق بلغ حتى مساء اليوم 28 حالة، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن 5 أسماء من قبل، مشيرا إلى أن الأسماء الباقية بدايةً من الحالة الثامنة عشرة إلى الأربعين كالتالى: "ناهد محمد شوقى تبلغ من العمر 54 عاما، تتبع قرعة الداخلية من محافظة القاهرة، وحليمة علي كريم جندى وتتبع قرعة الداخلية من محافظة الوادي الجديد، ومحسن سالم عبد الدايم ويتبع قرعة حج الداخلية، من محافظة المنوفية، وروحية محمد إبراهيم بلوزة تبلغ من العمر 55 عاما، وتتبع قرعة الداخلية، من محافظة الإسكندرية".



وأضاف الأنصارى أنه من حالات الوفاة: "مديحة عبد الحليم عبد الحق عِوَض، تتبع حج التضامن من محافظة الدقهلية، وسامي حسين يونس باطة، يبلغ من العمر 77 عاما، يتبع حج السياحة من محافظة المنوفية، ومحجوبة محمد إسماعيل، وتبلغ من العمر 58 عاما، وتتبع قرعة حج الداخلية، من محافظة الجيزة، وفريدة سالم علي عامر، تتبع حجاج السياحة، من محافظة القليوبية، وإبراهيم أحمد أحمد الخولاني، ويتبع حج السياحة، من محافظة دمياط، وإيمان عبد الحافظ خليفة، حج الفرادى، ونعيمة عبد العزيز بدوي محمد، حج فرادى، وتامر فوزي السيد إبراهيم، حج فرادي".



وتابع الأسماء: "سعيد محمد عبد الحافظ إبراهيم، يبلغ من العمر 82 عاما، حج فرادى، ومحمود محمد إبراهيم عيسى، يبلغ من العمر 80 عاما، يتبع حج السياحة، من محافظة القليوبية، وخلف هاشم محمد رضوان، يبلغ من العمر 48 عاما، يتبع حج السياحة، من محافظة سوهاج، وهدى عبد الودود أحمد عبدال له، تبلغ من العمر 57 عاما، تتبع حج الداخلية، من محافظة القاهرة، وعبد اللطيف محمد محمد عبد اللطيف، يبلغ من العمر 61 عاما، يتبع حج الداخلية، من محافظة المنيا، وأشرف خلف محمد حسانين، حج فرادى، وأبو رجيلة طه إبراهيم عوض، من محافظة الإسكندرية، يتبع حجاج السياحة، ومحمد جاد الله علي، يتبع حجاج الداخلية، ونوال محمد سلام، حج فرادى، وأحمد عبد المعطي محمود علي، يبلغ من العمر 82 عاما، يتبع حجاج السياحة، وغادة ثروت أحمد عبد القادر، تبلغ من العمر 28 عاما، توفيت إثر جلطة في الشريان الرئوي، من محافظة الشرقية، تتبع حجاج السياحة".