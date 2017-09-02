الآلاف يتوافدون على مصيف «بلطيم» في ثاني أيام عيد الأضحى (صور)

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شهد مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، إقبالًا شديدًا من قبل مواطني المحافظة والمحافظات المجاورة، في ثاني أيام عيد الأضحى.

قال محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة بمصيف بلطيم، إن حركة إقبال المصطافين والزوار على المصيف وجميع ميادين ومتنزهات المدينة كبيرة، لافتًا إلى توفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترات العيد، وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ، وتوفير جميع السلع الغذائية وأسطوانات البوتاجاز وتزويد المخابز بكميات إضافية من الدقيق لتلبية احتياجات المصطافين.