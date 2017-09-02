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القبض على تشكيل عصابي لسرقته شقتين بمدينة بدر

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مصراوي Masrawy

القبض على تشكيل عصابي لسرقته شقتين بمدينة بدر

09:53 م السبت 02 سبتمبر 2017

القبض على تشكيل عصابي لسرقته شقتين بمدينة بدر

القبض على تشكيل عصابي

كتب- فتحى عمر وسامح غيث:

تمكنت أجهزة أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين؛ عقب سرقتهم شقتين بمدينة بدر.

تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة بدر، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كل من محمد لطفي، 26 سنة، عاطل، و"حسام.ح"، 27 سنة، عاطلين، وبحوزتهما أسطوانة غاز، و 2 سلاح أبيض "كتر، مطواة قرن غزال"، وأجنة حديدية عقب قيامهما بسرقة أسطوانة الغاز المضبوطة بحوزتهما من داخل مسكن عامل مُقيم بدائرة قسم شرطة بدر بأسلوب "كسر الباب".

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بارتكاب واقعة سرقة المسروقات "كاميرا ديجيتال، هيلتي كهربائي، جهاز ريسيفر، كاسيت سيارة من داخل مسكن، أحمد أبو اليزيد، 31 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وبإرشادهما ضبطت المسروقات لدى عميلهما، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

وتحرر عن ذلك مُلحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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