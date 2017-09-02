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الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 40 حالة

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مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 40 حالة

09:35 م السبت 02 سبتمبر 2017

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 40 حالة

ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين

كتب – أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالأراضي إلى 40 حالة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى زيادة الوفيات خلال يومي عرفة وأول أيام التشريق نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتاً إلى أن معظمهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، وتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

وأوضح رئيس بعثة الحج الطبية، في بيان اليوم، أن الحصر المبدئي لحالات الوفاة خلال يومي عرفة وأول أيام التشريق بلغ حتى مساء اليوم 28 حالة، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن 5 أسماء من قبل، مشيراً الى أن من بين الوفيات: ناهد محمد شوقي، تبلغ من العمر 54 عاماً، تتبع قرعة الداخلية، من محافظة القاهرة، و حليمة علي كريم جندي، وتتبع قرعة الداخلية، من محافظة الوادي الجديد، و محسن سالم عبدالدايم، ويتبع قرعة حج الداخلية، من محافظة المنوفية، و روحية محمد ابراهيم بلوزة، تبلغ من العمر 55 عاماً، وتتبع قرعة الداخلية، من محافظة الاسكندرية.

وأضاف الأنصاري أن من بين الوفيات: مديحة عبدالحليم عبدالحق عِوَض، تتبع حج التضامن، من محافظة الدقهلية، و سامي حسين يونس باطة، يبلغ من العمر 77 عاماً، يتبع حج السياحة، من محافظة المنوفية، ومحجوبة محمد اسماعيل، وتبلغ من العمر 58 عاماً، وتتبع قرعة حج الداخلية، من محافظة الجيزة، وفريدة سالم علي عامر، تتبع حجاج السياحة، من محافظة القليوبية، وابراهيم أحمد أحمد الخولاني، ويتبع حج السياحة، من محافظة دمياط، وإيمان عبدالحافظ خليفة، حج الإفراد، ونعيمة عبدالعزيز بدوي محمد، حج الإفراد، و تامر فوزي السيد ابراهيم، حج الإفراد.

وتابع: "سعيد محمد عبدالحافظ ابراهيم، يبلغ من العمر 82 عاماً، حج الإفراد، و محمود محمد ابراهيم عيسى، يبلغ من العمر 80 عاماً، يتبع حج السياحه، من محافظة القليوبية، وخلف هاشم محمد رضوان، يبلغ من العمر 48 عاماً، يتبع حج السياحه، من محافظة سوهاج، وهدى عبدالودود أحمد عبدالله، تبلغ من العمر 57 عاما، تتبع حج الداخلية، من محافظة القاهرة، وعبداللطيف محمد محمد عبداللطيف، يبلغ من العمر 61 عام، يتبع حج الداخلية، من محافظة المنيا، وأشرف خلف محمد حسانين، حج الإفراد، وأبورجيلة طه ابراهيم عوض، من محافظة الاسكندرية، يتبع حجاج السياحة، ومحمد جاد الله علي، يتبع حجاج الداخلية، ونوال محمد سلام، حج الإفراد، وأحمد عبدالمعطي محمود علي، يبلغ من العمر 82 عاماً، يتبع حجاج السياحة، وغادث ثروت أحمد عبدالقادر، تبلغ من العمر 28 عاماً، توفيت إثر جلطة في الشريان الرئوي، من محافظة الشرقية، تتبع حجاج السياحة.

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