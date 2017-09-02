غدًا.. لاعب الإسماعيلى الجديد يشارك فى مران الفريق

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أنهى باسم عبد العزيز، الوافد الجديد لصفوف النادى الإسماعيلى من مصر للمقاصة، التدريبات التأهيلية اليوم السبت، والتى استمرت لمدة أسبوع تمهيدًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية بداية من غدًا الأحد.

ونجح الإسماعيلى فى التعاقد مع عبد العزيز لتدعم الجانب الأيسر للفريق، بعد إنتقال اللاعب محمد عادل جمعة لفريق بتروجت.

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ويذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، يبدأ مشواره بالدوري الممتاز في مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، في الـ9 من سبتمبر المقبل، على ملعب ستاد الإسكندرية، في افتتاحية الدوري للموسم الجديد.