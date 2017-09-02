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الزمالك يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة الفيصلي الأردني

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الزمالك يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة الفيصلي الأردني الزمالك يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة الفيصلي الأردني

التحرير

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مرانه الأساسى اليوم استعدادًا لمواجهته الودية مع فريق الفيصلي الأردني المقرر إقامتها مساء الأحد.

وبدأ المران بفترة إحماء تحت قيادة ماركو رودريجو مدرب الأحمال، ثم قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وتولى نيبوشا المدير الفني للفريق الإشراف على مجموعة، وتولى طارق يحيي المدرب العام الإشراف على المجموعة الثانية.

وحرص المونتنيجري نيبوشا المدير الفني الجديد للزمالك على تصحيح أخطاء اللاعبين، وتدريبهم على طريقة لعبه التي سوف يتم تطبيقها في الفترة القادمة، كما اجتمع نيبوشا بالجهاز المعاون بعد تناول وجبة العشاء لوضع اللمسات النهائية على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة الغد.

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التحرير

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