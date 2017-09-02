نيبوشا: لم أشاهد كابوريا حتى أطلب الاستغناء عنه

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أبدى نيبوشا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك غضبه من الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، بشأن عدم اقتناعه بلاعب الفريق أحمد موسى "كابوريا" ومطالبته بإعادته إلى فريقه القديم مرة أخرى.

وقال المدير الفني للزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أول مرة أشاهد كابوريا لاعب الفريق، كيف أطلب الاستغناء عنه رغم عدم رؤيتي له من قبل؟".

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واختتم نبيوشا: " كل هذه الأنباء غير صحيحة ولم تحدث مطلقا".

الجدير بالذكر أن بعثة الزمالك وصلت اليوم إلى الأردن استعدادًا لمواجهة الفيصلي الأردني وديًا مساء غد الأحد.