منتخب كوت ديفوار يسحق الجابون بثلاثية في تصفيات المونديال

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فاز منتخب ساحل العاج على نظيره الجابوني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بملعب دانجوندجي، في الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بالمجموعة الثالثة والتي تضم معهما المغرب ومالي.

سجل ماكس آلان جاردل الهدف الأول في الدقيقة 54 وأضاف سيدو دومبيا هدفين في الدقيقة 77 و84 بالشوط الثاني.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الإيفواري لـ7نقاط في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد الجابون عند نقطتين في المركز الثالث، فيما جاء المنتخب المغربي في المركوز الثاني برصيد 5 نقاط، وجاءت مالي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.