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الاتحاد العام التونسى للشغل يعلن عن إضراب عام بعد مقتل معارض

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الاتحاد العام التونسى للشغل يعلن عن إضراب عام بعد مقتل معارض الاتحاد العام التونسى للشغل يعلن عن إضراب عام بعد مقتل معارض

قرر الاتحاد التونسى للشغل، وهو أكبر منظمة عمالية فى تونس القيام بإضراب عام فى البلاد يوم الجمعة احتجاجا على اغتيال المعارض محمد البراهمى. ‭‭
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> وقال سامى الطاهرى المتحدث باسم الاتحاد، اليوم الخميس، "المكتب التنفيذى للاتحاد قرر الإضراب وهو إضراب سياسى دفاعا عن تونس واحتجاجا على هذا الاغتيال السياسى الجديد وخوفا من ان تنساق البلاد إلى حمام الدم". ‭‭ ‬‬وسيكون هذا ثانى إضراب عام فى البلاد فى عام بعد إضراب سابق فى الثامن من فبراير الماضى إثر اغتيال المعارض العلمانى شكرى بلعيد.
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