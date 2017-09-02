إطار "توك توك" يودي بحياة مراهق في المنوفية غرقًا
إطار "توك توك" يودي بحياة مراهق في المنوفية غرقًا
09:00 م السبت 02 سبتمبر 2017
المنوفية - مروة فاضل:
لقي سائق مركبة (توك توك) مراهق مصرعه غرقًا في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بعد أن سقط منه إطار مركبته في ترعة الباجورية وحاول اللحاق به فسقط غريقًا.
تلقى مدير الأمن اللواء أحمد عتمان إخطارًا من مركز شرطة الشهداء بالعثور على غريق في ترعة الباجورية، وأنه بانتقال قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادثة، حيث تم انتشال جثمان "أحمد أنور عبيد سالم - 14 سنة" سائق التوك توك المقيم بقرية دراجيل دائرة المركز.
بمناظرة الجثمان تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية. وبسؤال والدته قررت أنه حال لحاقه بإطار التوك توك سقط بالترعة، وغرق لعدم إجادته السباحة.
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة نتيجة عن إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتم التصريح بدفن الجثة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"صحة المنوفية" تحقق في وفاة غامضة لـ 3 أطفال أشقاء
-
إعدام 142 كيلو لحوم مجمدة ومفرومة فاسدة في المنوفية
-
بالأسعار والأماكن.. دليلك لقضاء إجازة عيد الأضحى في المنوفية
-
حملة على مستشفى "الباجور" العام تكشف غياب 76 طبيبا
إعلان
إعلان