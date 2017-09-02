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الثقافة: تلقي طلبات الاشتراك بمسابقة "الصوت الذهبي" حتى 20 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

الثقافة: تلقي طلبات الاشتراك بمسابقة "الصوت الذهبي" حتى 20 سبتمبر

09:02 م السبت 02 سبتمبر 2017

أحمد عواض رئيس الصندوق

القاهرة - أ ش أ:
أعلن صندوق التنمية الثقافية اليوم الإستمرار في تلقي طلبات اﻻشتراك في الدورة 3 لمسابقة الصوت الذهبي حتى 20 سبتمبر الجاري.
وصرح الدكتور أحمد عواض رئيس الصندوق، بأن مسابقة الصوت الذهبي في دورتها الثالثة تحمل اسم الفنان القدير الراحل محسن فاروق.
وتتضمن شروط المسابقة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 عاما أن يكون مصري الجنسية تقديم احدى الأعمال من الموسيقي العربية في المرحلة الأولي ، وفي المرحلة الثانية تقدم طقطوقة أو موشح أو مونولوج (أحدهم) ، بالإضافة لقصيدة أو دور (أحدهم).
أما الجوائز فعبارة عن الجائزة الأولي عشرة آلاف جنيه ، بالإضافة لأوسكار وشهادة تقدير ، الجائزة الثانية سبعة آلاف جنيه بالإضافة لشهادة تقدير وميدالية الجائزة الثالثة خمسة آلاف جنيه ، بالإضافة الى شهادة تقدير وميدالية ، وتشمل الجائزتين الرابعة والخامسة شهادة تقدير وميدالية.
تسحب استمارة الإشتراك من المبني الإداري لقطاع صندوق التنمية الثقافية بأرض دار الأوبرا ، ومنفذ البيع بالمجلس الأعلي للثقافة التابع لقطاع الصندوق بقيمة 50 جنيه للمشترك.

هذا المحتوى من

Asha

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