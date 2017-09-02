ترامب يلتقي ضحايا إعصار هارفي في مأوى بتكساس

هيوستن - (د ب أ):

انحنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليحتضن أطفالا في مأوى لضحايا إعصار هارفي، وقدم الطعام لمواطنين مقيمين مؤقتا بملعب رياضي في مدينة هيوستن بتكساس أثناء جولته في الأماكن التي ضربتها العاصفة.

وقال ترامب للصحفيين إن جهود الحكومة في مساعدة ضحايا العاصفة "لاقت استحسانا"، وإنه يأمل في أن يوافق الكونجرس سريعا على الطلب الذي قدمه لتوفير 9ر7 مليار دولار كمساعدة عاجلة.

وأضاف ترامب عن حواراته مع الضحايا حول تحرك الحكومة: "إنهم مسرورون حقا بما يتم من جهود".