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ترامب يلتقي ضحايا إعصار هارفي في مأوى بتكساس

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مصراوي Masrawy

يلتقي ضحايا إعصار هارفي في مأوى بتكساس

09:00 م السبت 02 سبتمبر 2017

ترامب يلتقي ضحايا إعصار هارفي في مأوى بتكساس

دونالد ترامب

هيوستن - (د ب أ):
انحنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليحتضن أطفالا في مأوى لضحايا إعصار هارفي، وقدم الطعام لمواطنين مقيمين مؤقتا بملعب رياضي في مدينة هيوستن بتكساس أثناء جولته في الأماكن التي ضربتها العاصفة.

وقال ترامب للصحفيين إن جهود في مساعدة ضحايا العاصفة "لاقت استحسانا"، وإنه يأمل في أن يوافق الكونجرس سريعا على الطلب الذي قدمه لتوفير 9ر7 مليار دولار كمساعدة عاجلة.

وأضاف ترامب عن حواراته مع الضحايا حول تحرك الحكومة: "إنهم مسرورون حقا بما يتم من جهود".

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