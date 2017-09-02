6 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم السبت، في انقلاب سيارة على طريق (الخارجة - الداخلة) بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير الأمن اللواء عبد الرحمن شحاتة بلاغًا بانقلاب سيارة بالقرب من قرية الزيات على طريق (الخارجة - الداخلة)، وما أسفر عنه ذلك من إصابة ٦ أشخاص من أسرة واحدة.

وشملت قائمة المصابين: محمد عبد الخالق، ومحمود عبد الخالق، ورنا محمود عبد الخالق، وشيماء جمال، ومحمد محمود عبد الخالق، ومصطفى محمود عبد الخالق.

جرى الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى الخارجة العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.​