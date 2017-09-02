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محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بشن حملات ضد المخالفين في العيد

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محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بشن حملات ضد المخالفين في العيد محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بشن حملات ضد المخالفين في العيد

التحرير

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كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية والمتابعة بالمحافظة، بالتواجد الميداني على مدار اليوم كلا في نطاقه لمتابعة المرافق العامة والخدمات المقدمة لأهالي الإسكندرية وزوراها، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وحتى الانتهاء منها، وشدد عليهم بتكثيف الحملات الرقابية وشن حملات إزالة التعديات والإشغالات، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعمل جولات مفاجىء للتأكد من مدى الخدمات على مستوى أحياء المحافظة.

وأكد سلطان، على ضرورة أن يشعر المواطن بتواجد المسؤولين بينهم في الشارع لكي يعطي إشارة اطمئنان للجميع بأن هناك متابعة قوية من وتعايش مع التحديات التي يواجهها المجتمع، مؤكدًا أن علينا جميعا مسؤولية في توفير أفضل الخدمات للمواطن في شتى المجالات.

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من ناحية أخرى، أوضح "سلطان"، أن هناك حالة من الاستنفار ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية ومديرياتها الخدمية من الأوقاف والتموين ومباحث والصحة ومديرية الطب البيطري والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وغيرها، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص "خط ساخن"، وعدد من الخطوط الأرضية في غرفة العمليات الخاصة بالمحافظة لاستقبال أي شكاوي على مدار الـ٢٤ ساعة خلال أيام أجازة العيد.

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التحرير

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