"صحة المنوفية" تحقق في وفاة غامضة لـ 3 أطفال أشقاء

المنوفية - مروة فاضل:

انتقلت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، اليوم السبت، إلى قرية كفر بنى غريان التابعة لمركز قويسنا؛ وذلك للتحقيق في شكوى مواطن بشأن وفاة 3 أطفال أشقاء في فترات زمنية قصيرة.

وشكلت سرور لجنة برئاستها وعضوية كل من مدير الطب الوقائي بالمديرية، ومدير الحميات، ومدير الإدارة الطبية بقويسنا، وفريق الوقائي بالإدارة، في حضور مجدي أبو السعد رئيس مجلس مدينة قويسنا.

والتقت سرور أهالي الأطفال المتوفين، إذ نفى سامي السيد سليمان عزب، ملازم مشرف بالقوات المسلحة (معاش) وهو عم والد الأطفال، صلة القرابة بين والدة ووالدة الأطفال الثلاثة.

كما أكد فرج عبد الحميد (جد الأطفال) أن أحفاده توفوا في فترات متقاربة؛ إذ توفيت "وفاء - سنة" في 16 أغسطس، ولحقها شقيقها "طلعت - 3 سنوات ونصف" بعدها بـ 3 أيام، ثم شقيقتهم الثالثة "حنين - 4 سنوات ونصف" اليوم، دون سبب طبي معروف.

من جانبها، أمرت الدكتورة هناء سرور بإحالة شقيق الحالات الثلاثة "رمزي - 7 سنوات" إلى مركز السموم بجامعة المنوفية، كما أجرى سونارًا على القلب، وجاري استكمال باقي الفحوصات.

كما أمرت وكيل الصحة باتخاذ عدة إجراءات منها مطالبة الطب البيطري بتقرير كامل، وتوجيه إدارة الطب الوقائي بسحب عينات من المياه والاغذية الجافة والمطهية التي تتناولها الأسرة، وسرعة إرسالها إلى المعمل المشترك بالمديرية لفحصها.

كما طالبت سرور بتقارير بشهادات وفاة الحالات الثلاثة بمعرفة المشرف على مكاتب الصحة بالمديرية، إذ تم التأكد من تناول الحالات الثلاثة لجميع التطعيمات في المواعيد المحددة.

كما حررت محضرًا بمركز شرطة قويسنا لاتخاذ باقي الإجراءات بشأن الواقعة، وأمرت بنقل طبيب وحدة كفر بني غريان إلى وحدة شبرا قبالة، لعدم سرعته في الإبلاغ عن الواقعة في الحال بالمديرية، مع إحالته للتحقيق بالشؤون القانونية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة الإدارية.​