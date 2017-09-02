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القوات الحكومية السورية تسيطر على بلدة عقيربات

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مصراوي Masrawy

القوات الحكومية السورية تسيطر على بلدة عقيربات

08:03 م السبت 02 سبتمبر 2017

القوات الحكومية السورية تسيطر على بلدة عقيربات

القوات الحكومية السورية

دمشق - (د ب أ):
سيطرت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها على بلدة عقيربات في ريف حماة الشمالي الشرقي بعد هروب عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" منها .

وقال مصدر عسكري سوري، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): " سيطر الجيش السوري والقوات الرديفة على كل بلدة عقيربات وهروب مسلحي داعش والمدنيين الذين يقدر عددهم بحوالي 10 الآف شخص هربوا باتجاه سد السيد في وادي العذيب وقرية عكش وسوحة جنوب غرب بلدة عقيربات".

وأكد المصدر أن جميع مسلحي داعش الذين هربوا مع المدنيين هم من لواء داوود ولواء جند الأقصى وهم من أبناء محافظة حماة وقد بايع هؤلاء التنظيم منذ مطلع العام الحالي ولا يوجد بينهم مقاتلون أجانب ".

وتعتبر بلدة عقيربات آخر بلدة يسيطر عليها تنظيم داعش في ريف حماة الشرقي وسط سورية.

وكان أكثر من 200 شخص مدني هربوا من بلدة عقيربات عبر وادي العذيب ووصلوا إلى منطقة السعن في ريف حماة الشمالي الذي تسيطر عليه القوات الحكومية السورية.

ويبلغ عدد سكان ناحية عقيربات قبل الهجوم الأخير عليها حوالي 50 ألف مدني نزح منهم 40 ألفًا، وبقي 10 آلاف، بمساحة تتجاوز ألفين وخمسمائة كيلو متر مربع.

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