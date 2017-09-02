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ترامب يصل إلى تكساس ليتفقد الدمار الذي أحدثه إعصار هارفي

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مصراوي Masrawy

يصل إلى تكساس ليتفقد الدمار الذي أحدثه إعصار هارفي

08:01 م السبت 02 سبتمبر 2017

ترامب يصل إلى تكساس ليتفقد الدمار الذي أحدثه إعصار هارفي

ترامب يصل إلى تكساس

هيوستن (تكساس) - (د ب أ):
استقبل جريج أبوت، حاكم تكساس، وسيلفستر تيرنر، عمدة هيوستن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله، اليوم السبت، إلى تكساس في أعقاب إعصار هارفي.

ويرافق ترامب، في رحلته الثانية إلى تكساس خلال أسبوع، السيدة الأولى ميلانيا ترامب وعدة مسؤولين بالحكومة ورئيس وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية.

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