ترامب يصل إلى تكساس ليتفقد الدمار الذي أحدثه إعصار هارفي

هيوستن (تكساس) - (د ب أ):

استقبل جريج أبوت، حاكم تكساس، وسيلفستر تيرنر، عمدة هيوستن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله، اليوم السبت، إلى تكساس في أعقاب إعصار هارفي.

ويرافق ترامب، في رحلته الثانية إلى تكساس خلال أسبوع، السيدة الأولى ميلانيا ترامب وعدة مسؤولين بالحكومة ورئيس وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية.