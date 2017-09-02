ترامب يصل إلى تكساس ليتفقد الدمار الذي أحدثه إعصار هارفي
ترامب يصل إلى تكساس ليتفقد الدمار الذي أحدثه إعصار هارفي
08:01 م السبت 02 سبتمبر 2017
ترامب يصل إلى تكساس
هيوستن (تكساس) - (د ب أ):
استقبل جريج أبوت، حاكم تكساس، وسيلفستر تيرنر، عمدة هيوستن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله، اليوم السبت، إلى تكساس في أعقاب إعصار هارفي.
ويرافق ترامب، في رحلته الثانية إلى تكساس خلال أسبوع، السيدة الأولى ميلانيا ترامب وعدة مسؤولين بالحكومة ورئيس وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
في غياب التأمين.. المنكوبون بسبب الإعصار هارفي يلتفتون إلى الدولة
-
ترامب يطلب من الكونجرس 7.8 مليار دولار كدفعة أولى لإزالة آثار الإعصار
-
حول العالم في 24 ساعة
-
أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية
إعلان
إعلان