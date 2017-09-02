الرقص بالتنورة ابرز مظاهر احتفال المصريين في ثاني ايام العيد بحديقة الازهر
الرقص بالتنورة ابرز مظاهر احتفال المصريين في ثاني ايام العيد بحديقة الازهر
07:03 م السبت 02 سبتمبر 2017
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نافورة الأزهر.. فُسحة البسطاء وملجأ الأطفال من الحَر (صور)
كتب وتصوير - علاء أحمد:
واصل المصريون احتفالاتهم في اليوم الثاني لعيد الأضحى، بحديقة الأزهر.
وقدمت إدارة الحديقة العديد من الفقرات لجذب المواطنين لها، مثل "التنورة والحصان"، حيث تفاعل الأطفال معها.
ورصدت عدسة مصراوي، مظاهر البهجة والاحتفال بعيد الأضحى بالحديقة.
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