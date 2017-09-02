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القبض على "سماك" بحوزته كمية من الحشيش في السيدة زينب

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مصراوي Masrawy

القبض على "سماك" بحوزته كمية من الحشيش في السيدة زينب

07:57 م السبت 02 سبتمبر 2017

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط “سماك”بحوزته سلاح ناري، وكمية من الحشيش بالسيدة زينب.

البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، وبصحبته القوة المرافقة بشارع مجري العيون، دائرة القسم تمكن من ضبط، "عبد الغني.ع"، "سماك"، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 16 مم، ماركة فرنك إيطالي الصنع، مطموسة الأرقام، و3 طلقات من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جرام، ومبلغ مالي 1200 جنيه.

بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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