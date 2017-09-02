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وديا.. الدراويش يواجه كهرباء إسماعيلية استعدادا للموسم الجديد

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وديا.. الدراويش يواجه كهرباء إسماعيلية استعدادا للموسم الجديد وديا.. الدراويش يواجه كهرباء إسماعيلية استعدادا للموسم الجديد

التحرير

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قرر الفرنسي سبستيان ديسابر، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، على خوض مباراة تجربيبة أمام كهرباء الإسماعيلية، الإثنين المقبل في تمام الـ4:30 مساءً، استعدادًا لمواجهات الدوري الممتاز موسم 2017/2018.

ويذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، يبدأ مشواره بالدوري الممتاز في مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، في الـ9 من سبتمبر المقبل، على ملعب الإسكندرية، في افتتاحية الدوري للموسم الجديد.

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ويذكر أن فريق الإسماعيلي، انضم في التدريبات أمس الجمعة، بعد أن خاض مرانه على أرضية ملعب الإسماعيلي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

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التحرير

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