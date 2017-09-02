وديا.. الدراويش يواجه كهرباء إسماعيلية استعدادا للموسم الجديد

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قرر الفرنسي سبستيان ديسابر، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، على خوض مباراة تجربيبة أمام كهرباء الإسماعيلية، الإثنين المقبل في تمام الـ4:30 مساءً، استعدادًا لمواجهات الدوري الممتاز موسم 2017/2018.

ويذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، يبدأ مشواره بالدوري الممتاز في مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، في الـ9 من سبتمبر المقبل، على ملعب ستاد الإسكندرية، في افتتاحية الدوري للموسم الجديد.

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ويذكر أن فريق الإسماعيلي، انضم في التدريبات أمس الجمعة، بعد أن خاض مرانه على أرضية ملعب الإسماعيلي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.