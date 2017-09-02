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مران الأهلي.. عودة «مُحارب والشناوي»

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مران الأهلي.. عودة «مُحارب والشناوي» مران الأهلي.. عودة «مُحارب والشناوي»

التحرير

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قاد التونسي انيس الشعلالي مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للنادي الأهلي، فقرة التدريبات البدنية في مران الفريق المسائي اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وعاد الشعلالي إلى القاهرة قادمًا من تونس بعدما حصل على إجازة سريعة لقضاء أول ايام العيد مع أسرته، واستغرق المران البدني في تدريبات الاهلي اليوم نحو ٣٠ دقيقة شهدت أداء اللاعبين لتدريبات بدنية متنوعة.

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وخصص طارق سليمان، مدرب حراس المرمى، فقرة تدريبة قوية لحراس القلعة الحمراء على هامش المران حيث شارك الثنائي أحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي فقط في تدريبات الحراس، وخضع الشناوي لفحص طبي قبل بداية المران للتأكد من سلامته بعد إصابته بكدمة خلال مباراة النصر الودية، وأدى التدريبات البدنية مع جميع اللاعبين ثم شارك في فقرة تدريبات حراس المرمى.

وشهد المران عودة إسلام محارب للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن عانى من آلام في الحوض تسببت في غيابه عن تدريبات الفريق خلال معسكر أكتوبر، حيث خضع لتنفيذ برنامج تأهيلي في الفترة الماضية، وشارك محارب في فقرة المران البدني كاملًا، بالإضافة لتقسيمة الكرة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش في افتتاح المسابقة المحلية، ثم مباراة الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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