«جمال وجمعة» يقودان الفراعنة أمام أوغندا

التحرير

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اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على الدفع باللاعب عمرو جمال بصفته مهاجمًا أساسيًا للفراعنة أمام أوغندا الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم.

وعلمت "التحرير"، من مصادر مُطلعة بمعسكر منتخب مصر، أن الجهاز الفني يرغب في الدفع بعمرو جمال أساسيًا في لقاء أوغندا بتصفيات كأس العالم، ويرى الجهاز أن أداء الفريق القومي كان أفضل أمام أوغندا في اللقاء الماضي عندما شارك عمرو جمال نتيجة كثرة التحاماته وضغطه على لاعبي أوغندا.

ويدرس أيضًا الجهاز الفني للمنتخب، الدفع بصالح جمعة فى التشكيل الأساسى للفراعنة حيث إن «كوبر» يفكر بقوة في الدفع بصالح جمعة أساسيًا على حساب محمود تريزيجيه.

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ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني للمنتخب بتجربة هذه الخطة فى مران اليوم وغدًا من أجل الاستقرار على القرار النهائى.

يذكر أن مباراة الذهاب خسرها المنتخب الوطنى بهدف دون رد ليتجمد رصيده عند 6 نقاط، فيما قفز الخصم الأوغندى لقمة المجموعة برصيد 7 نقاط.