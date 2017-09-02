البورصة تربح 16 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي بدعم مشتريات الأجانب والعرب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على صعود جماعي،وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 16 مليار جنيه بدعم مشتريات الأجانب والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة " إيجي إكس 30” بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 13415.77 نقطة .

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 “ للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.20% ليصل الى مستوى 692.55 نقطة، كما صعد المؤشر" إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1564.95 نقطة.

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي شرائي 529.4 مليون جنيه، و 178.4 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المصريين للبيع بصافي 686.7 مليون جنيه.

بلغت إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 5.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 907 مليون ورقة منفذة على 79 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 0.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 819 مليون ورقة منفذة على 88 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

شاهد أيضا

وسجلت بورصة النيل، قيمة تداول قدرها 6.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 6.3 مليون ورقة منفذة على 774 عملية خلال الأسبوع الماضي.

استحوذت تعاملات المصريين على 66.67 %من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 72.21 %والعرب على 62.10 %.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 25.372 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 79.86 مليون جنيه .

واستحوذت المؤسسات على 69.49 %من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.50 ،% ، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 45.97 مليون جنيه.