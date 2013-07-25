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وكالة الأنباء السورية: مقتل 10 فى انفجار سيارة ملغومة بدمشق

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وكالة الأنباء السورية: مقتل 10 فى انفجار سيارة ملغومة بدمشق وكالة الأنباء السورية: مقتل 10 فى انفجار سيارة ملغومة بدمشق

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 62 آخرون، فى انفجار سيارة ملغومة اليوم، الخميس، على مشارف العاصمة دمشق.

وقالت الوكالة، إن التفجير استهدف ساحة السيوف فى جرمانا. وألقت الوكالة بالمسؤولية على تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام المرتبط بالقاعدة، والذى يقاتل إلى جانب المعارضة منذ أكثر من عامين لإسقاط حكم الرئيس بشار الأسد، كما انفجرت فى السابق قنابل فى حى جرمانا الذى يعيش به أنصار ومعارضون للأسد، لكنه لا يزال تحت سيطرة القوات الحكومية.

وبعد المكاسب التى حققتها المعارضة المسلحة فى أنحاء البلاد عادت قوات الجيش السورى للتقدم خلال الأسابيع القليلة الماضية، وعززت مواقعها فى العاصمة، بينما تسيطر المعارضة على مناطق محيطة بها. وتستخدم المعارضة قذائف المورتر والسيارات الملغومة لمهاجمة المناطق التى تسيطر عليها .

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مصر 365

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