13 % تراجع في صادرات مصر إلى الدول العربية خلال مايو

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تراجعت الصادرات المصرية للدول العربية خلال شهر مايو، بنسبة 13% مقابل نفس الشهر من 2016 ، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنحو 3% خلال نفس الشهر مقارنة بمايو من العام الماضي .

وسجلت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية خلال مايو من العام الجاري 818.9 مليون دولار، مقابل 941.3 مليون دولار عن ذات الشهر من العام الماضي.

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وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إن صادرات مصر إلى الإمارات تراجعت في شهر مايو الماضي، بنسبة 17.8%، حيث سجلت 227.2 مليون دولار.

وأضاف المركزي للإحصاء في نشرته الشهرية، أبرز الدول التي استقبلت الصادرات المصرية خلال مايو، السعودية بقيمة 136.4 مليون دولار بنسبة تراجع 27.9%، والأردن بقيمة 48.1 مليون دولار بنسبة تراجع 11.9%.

وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الصادرات المصرية للدول العربية، إلا أنها ارتفعت للكويت إلى 48.1 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 32.2 مليون دولار خلال مايو 2016 بنسبة زيادة 49.4%.

وبحسب البيانات الإحصائية للنشرة، ارتفعت واردات مصر من الدول العربية إلى 667 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 647.9 مليون دولار في نفس الشهر من 2016.

وشملت قائمة الدول المصدرة لمصر، السعودية بقيمة 160.8 مليون دولار بنسبة تراجع 38%، والكويت بقيمة 115.5 مليون دولار بنسبة زيادة 613%، والإمارات بقيمة 101.3 مليون دولار بنسبة 28.6%.