التموين: مخزون القمح يكفي حتى مارس المقبل

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قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين حتى دخول موسم القصب والسكر المقبل، حيث يكون ما يقرب من 1.1 مليون طن سكر، ووجود مخزون من مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم، إضافة إلى توفير المنتجات أولًا بأول.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن مخزون القمح يكفى إنتاج الخبز المدعم حتى شهر مارس المقبل، إضافة إلى توفير أقماح الخبز أولًا بأول، سواء من خلال القمح المحلى أو المستورد، لتأمين احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

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يذكر أن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والشركات التابعة لها، تقوم شراء محصول قصب السكر والبنجر من المزارعين، لإنتاج السكر المطروح على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وقد بلغ إنتاج العام الجارى 2.1 مليون طن سكر، ويتم توفير باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد من الخارج، بواقع 800 ألف إلى مليون طن سكر خام، يتم تكريره فى مصانع السكر وطرحه بالأسواق.