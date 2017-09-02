أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

التموين: مخزون القمح يكفي حتى مارس المقبل

Google+ Print
التموين: مخزون القمح يكفي حتى مارس المقبل التموين: مخزون القمح يكفي حتى مارس المقبل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة والتجارة الداخلية، إن مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين حتى دخول موسم القصب والسكر المقبل، حيث يكون ما يقرب من 1.1 مليون طن سكر، ووجود مخزون من مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم، إضافة إلى توفير المنتجات أولًا بأول.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن مخزون القمح يكفى إنتاج الخبز المدعم حتى شهر مارس المقبل، إضافة إلى توفير أقماح الخبز أولًا بأول، سواء من خلال القمح المحلى أو المستورد، لتأمين احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

شاهد أيضا

يذكر أن ممثلة فى وزارة التموين والشركات التابعة لها، تقوم شراء محصول قصب السكر والبنجر من المزارعين، لإنتاج السكر المطروح على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وقد بلغ إنتاج العام الجارى 2.1 مليون طن سكر، ويتم توفير باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد من الخارج، بواقع 800 ألف إلى مليون طن سكر خام، يتم تكريره فى مصانع السكر وطرحه بالأسواق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين