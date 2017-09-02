وزير البيئة: رصد حرق قش الأرز بالأقمار الصناعية (فيديو)

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قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن ملف المحميات من أهم الملفات التي تعمل الوزارة عليها خلال الفترة الماضية، ومستمرة في العمل عليه.

وأضاف فهمي، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز": "تم رصد عمليات حرق قش الأرز بمنظومة الرصد الإلكتروني والأقمار الصناعية"، موضحا أن خطة الوزارة المستقبلية ضمن استراتيجية مصر 2030، تتضمن أن يكون الرصد البيئي في عدة مجالات مثل تلوث الهواء.

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وتابع: "الوزارة تعمل على دمج خططها المستقبلية مع الوزارات الأخرى لمكافحة التلوث في مختلف الجهات"، مشيرًا إلى أن كل الوزارات المعنية بنهر النيل تتعاون مع "البيئة" لحماية شريان حياة مصر، وهناك تقسيم أدوار في هذا الشأن.

