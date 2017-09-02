محافظ الإسماعيلية يستبعد طبيبين خارج المحافظة ويكرم أخرى

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قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية وزيارة لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية بقطاع مركز ومدينة القنطرة غرب للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفيات والوقوف على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التي تقدم للمرضى.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسامي علام، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، والدكتور سعيد السقعان، وكيل مديرية الشؤن الصحية بالمحافظة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية.

وخلال الجولة قام المحافظ ومرافقوه من القيادات بزيارة مستشفى القنطرة غرب، بمرافقة الدكتور مصطفى درويش، مدير عام المستشفى، وفي حضور جمع كبير من الأطباء والتمريض وأطقم النوبتجيات، وتفقد أقسام الاستقبال والطوارىء والعيادات الخارجية.

وتفقد قسم الكلى وذلك للاطمئنان على المرضى نزلاء المستشفى والتأكد من عدم وجود أي شكاوى والوقوف على مستوى الخدمة المؤداة وانتظام حضور الأطباء وأطقم التمريض والإداريين وجميع العاملين خلال أيام العيد، وأشاد المحافظ بما شهده خلال الزيارة من انتظام العمل ومعدلات الآداء بالمستشفى.

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وقام المحافظ والسكرتير العام المساعد للمحافظة ووكيل مديرية الصحة ومرافقيهم من القيادات بزيارة وحدة طب الأسرة بقرية أبوخليفة، وتفقد أقسام الوحدة والمرور على أسامها المختلفة .

وخلال تفقد تلك الوحدة أعرب المحافظ عن استيائه الشديد من عدم الانضباط وغياب الأطباء، وعلى الفور أصدر قرارًا باستبعاد كل من الطبيب إبراهيم محمد سلام، والطبيب إسلام جمال محمد، المكلفين بالتواجد بالوحدة خلال نوبتجية العيد وتخلفهم عم العمل واستبعادهم إلى العمل خارج محافظة الإسماعيلية بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم، كما اتصل المحافظ مباشرة بالدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة لإبلاغه بما تم مع الأطباء المخالفين، وقد صدق الوزير على نقلهما إلى خارج حدود المحافظة.

وفي ختام الجولة تفقد المحافظ ومرافقوه من القيادات وحدة طب الأسرة بمنطقة الكيلو11 التابعة للوحدة المحلية لقرية الفردان، وأشاد بما شهده من حسن الآداء وانتظام العمل بالوحدة وعدم وجود أي شكاوى أوتقصير من جهة القائمين عليها.

ومن منطلق تطبيق مبدأ الثواب والعقاب أصدر المحافظ قرارًا بتكريم الطبيبة سمر مبروك عبد الحافظ، الطبيبة النوبتجية بالوحدة والقائمة بالإشراف على عمل الوحدة خلال أيام العيد، وخلال الجولة حرص المحافظ على لقاء المرضى والمواطنين والاطمئنان منهم على مستوى الخدمة الطبية .