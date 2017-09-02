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«أوبل» تكشف عن النسخة الأحدث من «أسترا» في فرانكفورت

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«أوبل» تكشف عن النسخة الأحدث من «أسترا» في فرانكفورت «أوبل» تكشف عن النسخة الأحدث من «أسترا» في فرانكفورت

التحرير

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تنوي شركة "أوبل" الألمانية، الكشف عن النسخة الجديدة من سيارتها "أسترا" خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، والذي يبدأ فعالياته خلال منتصف سبتمبر الجاري.

وحسب موقع "CNG"، فإن الشركة الألمانية تسعى من خلال الكشف عن السيارة الجديدة لإظهار أحدث ما تم التوصل إليه على مستوى التطوير الفني لإصداراتها القديمة، وذلك بعد الانتقال الرسمي لشركة "بيجو – ستروين" الفرنسية.

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ونالت "أوبل أسترا" لقب سيارة أوروبا الأولى خلال عام 2016، وهو الأمر الذي دفع الشركة الألمانية العملاقة لاختيارها ضمن الإصدارات التي سيتم تطويرها وفقًا لخطة تعاون موضوعة مع مؤسستها الأم "بيجو".

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التحرير

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