«شيفروليه» تبلغ مستخدمي سيارتها «بولت» بعيوب في البطارية

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أبلغت شركة "شيفروليه" الأمريكية، مجموعة من مستخدمي سيارتها الكهربائية الخالصة "بولت"، بأنها قد تعاني مجموعة من المشكلات الفنية الخاصة بالبطارية.

وحسب موقع "جرين كار ريبورت" المتخصص في السيارات صديقة البيئة، فإن الشركة الأمريكية أبلغت المئات من مستخدمي سيارتها "بولت"، بأن الإصدارات التي يملكونها تعاني من مشكلات في كمية الليثيوم الموجودة في بطارياتها.

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وأشارت الشركة إلى أن هذه المشكلات قد تؤدي إلى الاعتقاد بأن البيانات الخاصة بمعدلات استهلاك السيارة الكهربائية من الوقود لا تتناسب مع الواقع، وهو الأمر الذي تنوي الشركة إصلاحه خلال الفترة المقبلة.