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"مسطحات الأقصر": لم نتلق بلاغات بحالات غرق خلال أول وثاني أيام العيد

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مصراوي Masrawy

"مسطحات الأقصر": لم نتلق بلاغات بحالات غرق خلال أول وثاني أيام العيد

07:04 م السبت 02 سبتمبر 2017

محافظة الأقصر

الأقصر - محمد محروس:
كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية في محافظة الأقصر، من حملاتها لضبط المخالفات الخاصة بالمراسي والمركبات والمعديات، فيما أكد مدير أمن الأقصر أنهم لم يتلقوا أي بلاغات بحالات غرق خلال أول وثاني أيام العيد.

وقال بيان للإدارة، اليوم السبت، إنه تم تنظيم حملات لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الفنية الخاصة بسير المعديات النيلية، وتنفيذ القانون، ومنع سير المراكب المخالفة.

وأوضح مدير الأمن اللواء مصطفى صلاح الدين أنه تم اتخاذ كل التدابير لتأمين خروج المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك على المسطح المائي لنهر النيل والمواقع التابعة للإدارة.

كما تم إلغاء الإجازات لأفراد شرطة المسطحات المائية للحفاظ على سلامة المواطنين.

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