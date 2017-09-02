وصول 100 عنصر من تنظيم داعش إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية

دمشق - (د ب أ):

وصل حوالي مئة عنصر من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وعائلاتهم إلى مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي على الحدود السورية العراقية.

وقال الناشط الإعلامي أحمد رمضان، عضو حملة فرات بوست التي تنقل أخبار المنطقة الشرقية من سورية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، : إن " حوالي مئة شخص وهم مسلحون من تنظيم داعش وعائلاتهم وصلوا إلى مدينة البوكمال، فجر أمس الجمعة، وهم ممن قدموا من منطقة القلمون في ريف دمشق الغربي ".

وأضاف رمضان: "وصل هؤلاء وأغلبهم من الأطفال إلى مدينة البوكمال عبر 4 سيارات دفع رباعي وسيارة شحن عن طريق مهربين كأول دفعة تصل إلى المدينة ".

إلى ذلك حمل حزب الله اللبناني، في بيان له اليوم السبت، بث على مواقع إعلامية تابعة له، التحالف الدولي مسؤولية عدم وصول مسلحي داعش إلى مقصدهم في المنطقة الشرقية من سورية حيث تم الاتفاق على نقل المسلحين وعائلاتهم إلى جانب مدنيين وعددهم ألف وأربعة أشخاص إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية.

وكان التحالف الدولي قد رفض وصول القافلة إلى مدينة البوكمال ثم تقرر توجه القافلة التي تضم 17 حافلة وعشر سيارات إسعاف إلى مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي إلا أن التحالف الدولي قد رفض أيضا توجهها إلى هناك وهدد بقصفها في حال تقدمت باتجاه الميادين .

وواجه اتفاق حزب الله اللبناني مع تنظيم داعش انتقادات شديدة من قوى عراقية لنقل مسلحي داعش من غرب سورية إلى شرقها ما قد يسمح لهم بدخول الأراضي العراقية.