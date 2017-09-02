أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وصول 100 عنصر من تنظيم داعش إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وصول 100 عنصر من تنظيم داعش إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية

07:03 م السبت 02 سبتمبر 2017

وصول 100 عنصر من تنظيم داعش إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية

دمشق - (د ب أ):
وصل حوالي مئة عنصر من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وعائلاتهم إلى مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي على الحدود السورية العراقية.

وقال الناشط الإعلامي أحمد رمضان، عضو حملة فرات بوست التي تنقل أخبار المنطقة الشرقية من سورية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، : إن " حوالي مئة شخص وهم مسلحون من تنظيم داعش وعائلاتهم وصلوا إلى مدينة البوكمال، فجر أمس الجمعة، وهم ممن قدموا من منطقة القلمون في ريف دمشق الغربي ".

وأضاف رمضان: "وصل هؤلاء وأغلبهم من الأطفال إلى مدينة البوكمال عبر 4 سيارات دفع رباعي وسيارة شحن عن طريق مهربين كأول دفعة تصل إلى المدينة ".

إلى ذلك حمل حزب الله اللبناني، في بيان له اليوم السبت، بث على مواقع إعلامية تابعة له، التحالف الدولي مسؤولية عدم وصول مسلحي داعش إلى مقصدهم في المنطقة الشرقية من سورية حيث تم الاتفاق على نقل المسلحين وعائلاتهم إلى جانب مدنيين وعددهم ألف وأربعة أشخاص إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية.

وكان التحالف الدولي قد رفض وصول القافلة إلى مدينة البوكمال ثم تقرر توجه القافلة التي تضم 17 حافلة وعشر سيارات إسعاف إلى مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي إلا أن التحالف الدولي قد رفض أيضا توجهها إلى هناك وهدد بقصفها في حال تقدمت باتجاه الميادين .

وواجه اتفاق حزب الله اللبناني مع تنظيم داعش انتقادات شديدة من قوى عراقية لنقل مسلحي داعش من غرب سورية إلى شرقها ما قد يسمح لهم بدخول الأراضي العراقية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المرصد السوري: مقتل 59 شخصا على الأقل بمعارك وسط حماة

    أخبار

  • حزب الله يتهم التحالف الدولي بمنع وصول مساعدات لـ"داعش"

    أخبار

  • مصدر أمني عراقي: سبعة قتلى في هجوم على محطة كهرباء في سامراء

    أخبار

  • القوات الحكومية السورية تدخل بلدة عقيربات في ريف حماة

    أخبار

إعلان

ee403d7ee5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا