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تفتيش 27 الف شاحنة صغيرة في ايطاليا بعد اعتداءي كاتالونيا

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مصراوي Masrawy

تفتيش 27 الف شاحنة صغيرة في ايطاليا بعد اعتداءي كاتالونيا

07:01 م السبت 02 سبتمبر 2017

تفتيش 27 الف شاحنة صغيرة في ايطاليا بعد اعتداءي كاتالونيا

خبراء متفجرات يعاينون الموقع لالذي قتل فيه يونس اب

روما - (أ ف ب):
كشفت وسائل الاعلام الايطالية، السبت، أن نحو 27 الف شاحنة صغيرة تم تفتيشها في إيطاليا بين 28 و30 أغسطس في اطار عملية واسعة لمكافحة الارهاب تم تنفيذها بعد اعتداءي كاتالونيا في إسبانيا.

على مدى ثلاثة أيام، قامت الشرطة بتفتيش 27 الفا و43 شاحنة صغيرة و32 الفا و600 شخص، واعتقلت 24 شخصا معظمهم لارتكابهم جنحا على صلة بالمخدرات والباقون لاسباب أقل أهمية.

وفي 17 أغسطس، صدم شاب مغربي يقيم في إسبانيا حشدا في جادة رامبلا في برشلونة بواسطة شاحنة صغيرة فقتل 14 شخصا وأصاب 120 آخرين.

وفي المحصلة، قتل مع شركائه المفترضين 16 شخصا في برشلونة وفي منتجع كامبريلس الذي يبعد 120 كلم جنوبا. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الاعتداءين.

وبخلاف دول أوروبية آخرى مثل فرنسا والمانيا وبريطانيا والسويد، لم تشهد إيطاليا اعتداءات اسلامية لكنها تكثف اجراءاتها الوقائية.

هذا المحتوى من

AFP

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