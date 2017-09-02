تفتيش 27 الف شاحنة صغيرة في ايطاليا بعد اعتداءي كاتالونيا

روما - (أ ف ب):

كشفت وسائل الاعلام الايطالية، السبت، أن نحو 27 الف شاحنة صغيرة تم تفتيشها في إيطاليا بين 28 و30 أغسطس في اطار عملية واسعة لمكافحة الارهاب تم تنفيذها بعد اعتداءي كاتالونيا في إسبانيا.

على مدى ثلاثة أيام، قامت الشرطة بتفتيش 27 الفا و43 شاحنة صغيرة و32 الفا و600 شخص، واعتقلت 24 شخصا معظمهم لارتكابهم جنحا على صلة بالمخدرات والباقون لاسباب أقل أهمية.

وفي 17 أغسطس، صدم شاب مغربي يقيم في إسبانيا حشدا في جادة رامبلا في برشلونة بواسطة شاحنة صغيرة فقتل 14 شخصا وأصاب 120 آخرين.

وفي المحصلة، قتل مع شركائه المفترضين 16 شخصا في برشلونة وفي منتجع كامبريلس الذي يبعد 120 كلم جنوبا. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الاعتداءين.

وبخلاف دول أوروبية آخرى مثل فرنسا والمانيا وبريطانيا والسويد، لم تشهد إيطاليا اعتداءات اسلامية لكنها تكثف اجراءاتها الوقائية.