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إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية في ثاني أيام العيد (صور)

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مصراوي Masrawy

إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية في ثاني أيام العيد (صور)

06:56 م السبت 02 سبتمبر 2017

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بالصور.. انتشال جثة طفل غرق أثناء السباحة في البحيرة

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بالصور.. انتشال جثة طفل غرق أثناء السباحة في البحيرة

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:
شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم السبت، إقبالاً متوسطًا من المواطنين، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك على عكس الزحام المعتاد طوال فصل الصيف.

ورصد "مصراوي" تواجد العشرات معظمهم من الأسر السكندرية، على الشواطىء، بعد أن ساهم تراجع أعداد المصطافين القادمين من المحافظات المجاورة في تشجيع أبناء المدينة على النزول.

وشهدت شواطئ الإسكندرية بدءًا من المنتزه وحتى الدخيلة، إقبالاً محدودًا من وافدي رحلات اليوم الواحد القادمين من المحافظات، والتي تراجع نشاطها بالتزامن مع اقتراب العودة للدراسة.

وألقت حالة الهدوء التي تشهدها الشواطئ، اليوم السبت، بظلالها على الفنادق والوحدات المصيفية حيث انخفضت نسب الإشغال المعتادة.

في سياق متصل، واصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية توفير المسعفين وعمال الإنقاذ على الشواطئ لخدمة من تبقى من المصطافين.​

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مصراوي Masrawy

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