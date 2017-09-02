أبو تريكة: المنتخب الجزائري يدفع ضريبة تخليه عن مدربه

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علق محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، على هزيمة المنتخب الجزائرى أمام زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ونشر "أبو تريكة" تويتة له على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلاً: "المنتخب الجزائري ما زال يدفع ضريبة التخلي عن المدرب وحيد خليلهودزيتش".

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائرى يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية بنقطة وحيدة، بينما يتصدر المنتخب النيجيرى المجموعة بـ9 نقاط متفوقا على زامبيا بـ5 نقاط، بينما يحل الكاميرون بالمركز الثالث بنقطتين بجدول ترتيب المجموعة.