أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"شعلان": لجان "السياحة" تعيد انتشارها غدا لمتابعة الحجاج المصريين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"شعلان": لجان "السياحة" تعيد انتشارها غدا لمتابعة الحجاج المصريين

06:28 م السبت 02 سبتمبر 2017

الحجاج المصريين

منى – (أ ش أ):

أكد رئيس بعثة الحج السياحي محمد شعلان أن لجان وزارة السياحة ستبدأ إعادة انتشارها في مختلف مناطق المملكة العربية غدا الأحد؛ لمتابعة الحجاج سواء في المدينة المنورة بالنسبة للحجاج الذين يتوجهون إليها في الموسم الثاني أو في المنافذ المختلفة بالنسبة للحجاج المغادرين إلى .

وأضاف شعلان في تصريحات اليوم، أن وزير السياحة يحيى راشد على اتصال يومي مع البعثة للمتابعة والوقوف على أحوال الحجاج والاطمئنان على الأوضاع وعدم وجود شكاوى للحجاج أو مخالفات للضوابط التي تم وضعها بالإضافة إلى تلقيه تقرير يومي عن آخر المستجدات في بعثة الحج السياحي وأحوال الحجاج.

وشدد على أن الوزير أكد أنه لا تهاون مع أي شركة من الشركات التي ترتكب مخالفة وسيتم تطبيق العقوبات التي وردت في الضوابط على المخالفين من الشركات بكل حسم، مشيرا إلى أن موسم الحج يسير بصورة ممتازة مع عدم جود شكاوى من الحجاج.

وتابع شعلان أن الشكاوى التي ترددت من الحجاج تدخلت البعثة في حلها على الفور من خلال المشرفين المنتشرين في مختلف مخيمات منى والذين يقومون بالمرور على المخيمات وسؤال الحجاج عن التزام الشركات بالبرامج المتفق عليها، لافتا إلى التزام الشركات الكامل بالبرامج المتفق عليها مع الحجاج والضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة.

وقال إن الحجاج أشادوا بقرب المخيمات في منى من مكان رمي الجمرات وهو ما ييسر بصورة كبيرة على الحجيج الانتقال إلى الجمرات في سهولة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن الحجاج من الحج البري أشادوا بمستوى الحج هذا العام والخدمات المقدمة إليهم في المخيمات وهي ذات الخدمات المتميزة التي تمً تقديمها لهم في عرفات.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 35 حالة

    أخبار

  • الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 29 حالة

    أخبار

  • الصحة: وفاة الحالة الخامسة عشر بين الحجاج المصريين

    أخبار

  • قنصل مصر بجدة: غرفة عمليات خاصة بالحج لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين

    أخبار

إعلان

032bb88571.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق