"شعلان": لجان "السياحة" تعيد انتشارها غدا لمتابعة الحجاج المصريين

منى – (أ ش أ):

أكد رئيس بعثة الحج السياحي محمد شعلان أن لجان وزارة السياحة ستبدأ إعادة انتشارها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية غدا الأحد؛ لمتابعة الحجاج سواء في المدينة المنورة بالنسبة للحجاج الذين يتوجهون إليها في الموسم الثاني أو في المنافذ المختلفة بالنسبة للحجاج المغادرين إلى مصر.

وأضاف شعلان في تصريحات اليوم، أن وزير السياحة يحيى راشد على اتصال يومي مع البعثة للمتابعة والوقوف على أحوال الحجاج والاطمئنان على الأوضاع وعدم وجود شكاوى للحجاج أو مخالفات للضوابط التي تم وضعها بالإضافة إلى تلقيه تقرير يومي عن آخر المستجدات في بعثة الحج السياحي وأحوال الحجاج.

وشدد على أن الوزير أكد أنه لا تهاون مع أي شركة من الشركات التي ترتكب مخالفة وسيتم تطبيق العقوبات التي وردت في الضوابط على المخالفين من الشركات بكل حسم، مشيرا إلى أن موسم الحج يسير بصورة ممتازة مع عدم جود شكاوى من الحجاج.

وتابع شعلان أن الشكاوى التي ترددت من الحجاج تدخلت البعثة في حلها على الفور من خلال المشرفين المنتشرين في مختلف مخيمات منى والذين يقومون بالمرور على المخيمات وسؤال الحجاج عن التزام الشركات بالبرامج المتفق عليها، لافتا إلى التزام الشركات الكامل بالبرامج المتفق عليها مع الحجاج والضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة.

وقال إن الحجاج أشادوا بقرب المخيمات في منى من مكان رمي الجمرات وهو ما ييسر بصورة كبيرة على الحجيج الانتقال إلى الجمرات في سهولة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن الحجاج من الحج البري أشادوا بمستوى الحج هذا العام والخدمات المقدمة إليهم في المخيمات وهي ذات الخدمات المتميزة التي تمً تقديمها لهم في عرفات.