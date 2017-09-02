أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

بعد شكه بوجود علاقة بزوجته.. حبس عامل قتل شقيقه بالقاهرة الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد شكه بوجود علاقة بزوجته.. حبس عامل قتل شقيقه بالقاهرة الجديدة

06:26 م السبت 02 سبتمبر 2017

بعد شكه بوجود علاقة بزوجته.. حبس عامل قتل شقيقه بالقاهرة الجديدة

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه، بعدما شك في وجود علاقة جنسية بينه وبين زوجته.

البداية عندما تلقى قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة، إخطارًا من المستشفى بوصول "م.ع" جثة هامدة إثر إصابته بطعنات متفرقة من جسده، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة شقيق المجني عليه الذي طعنه في جسده، ليلفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحريات، أن المتهم شك في وجود علاقة جنسية بين زوجته وشقيقه المتوفي، ما أثار حفيظته وقرر قتله بطعنة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم الذى اعترف بالواقعة، مرشدًا عن السلاح المستخدم في جريمته.

وأكد المتهم أمام رجال المباحث، أن تصرفات زوجته رفقة شقيقة، جعلت الشك يملأ قلبه، مما دفعه لقتل شقيقه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس إبراهيم سليمان وزوجته 4 أيام في اتهامهما بالتعدي على لواء سابق

    أخبار

  • 13سبتمبر .. الحكم على متهم بحرق مقر حزب " غد الثورة"

    أخبار

  • تجديد حبس ربة منزل وعاطل في اتهامهما بممارسة الرذيلة بأوسيم

    أخبار

  • "قابيل وهابيل" في إمبابة.. صاحب مخبز قتل شقيقه بسبب المال‎

    أخبار

إعلان

05ad1f2eb3.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا