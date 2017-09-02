القبض على "ديلر العقاقير" في حلوان

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على مسجل خطر أدار وكرًا للاتجار في الأقراص المخدرة بمنطقة حلوان.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها أن حسن أحمد، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "مخدرات ومقاومة سلطات"؛ يزاول نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانا لتجارته الغير مشروعة وبحيازته سلاح ناري للدفاع عن تجارته.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته 60 قرص مخدر، بندقية خرطوش عيار 12مم، 3 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي 120 جنيه، ومقص حديدي.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق