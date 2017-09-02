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مدير أمن الجيزة: نستعين بالعنصر النسائي لمنع التحرش (فيديو)

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مدير أمن الجيزة: نستعين بالعنصر النسائي لمنع التحرش (فيديو) مدير أمن الجيزة: نستعين بالعنصر النسائي لمنع التحرش (فيديو)

التحرير

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قال اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، إن الوزارة استعانت بالعنصر النسائي لمنع أي حالات ، ضمن خطة تأمين عيد الأضحى المبارك.

وأكد العراقي، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أن المواطن خلال الفترة الحالية أصبح يشعر أكثر بالأمان والوجود الشرطي، موضحا أن الوزارة تسعى لتحقيق التقارب بين رجل الشرطة والمواطن.

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وتابع: "نحرص على تفقد حديقة الحيوان وعدد من الميادين مثل مصطفى محمود والجلاء، والأماكن المزدحمة والمراسي النيلية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك".

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التحرير

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